

مفرح الشمري



أجرى الكاتب والسيناريست القدير السيد حافظ ثلاث عمليات جراحية في مستشفى الشبراويش بالقاهرة، وقد زاره عدد من النجوم والكتاب المصريين والعرب، وعلى رأسهم نقيب الفنانين د.أشرف ذكي.



ومن المعروف أن علاقة الكاتب القدير السيد حافظ بالكويت علاقة محبة وود وعشق، وله العديد من الصداقات فيها سواء في الساحة الاعلامية أو الفنية، ويكفي انه كان له دور مؤثر لا ينسى في مسرح الطفل في الكويت، حيث قدم من خلاله 8 مسرحيات منها «الشاطر حسن» و«سندريلا» و«أولاد جحا» و«سندس» و«علي بابا» وأخرج له الراحل أحمد عبد الحليم



4 مسرحيات، ودخيل الدخيل اخرج له مسرحية واحدة.



ولم يكتفِ الكاتب القدير السيد حافظ بمسرح الطفل، وانما قدم لتلفزيون الكويت خمسين ساعة درامية على شكل مسلسلات وسهرات من بطولة حياة الفهد وهيفاء عادل وإبراهيم الحربى ومحمد السريع وإبراهيم الصلال وآخرين.



الكاتب القدير السيد حافظ حاليا يخضع لنقاهة حتى إجراء عمليته الرابعة وهي عبارة عن تغيير «مفصل وركبة»، و«الأنباء» تتحمد له بالسلامة لنجاح العمليات الثلاث، وتتمنى من المولى عز وجل أن يلبسه الله ثوب الصحة والعافية في عمليته المقبلة.