

مفرح الشمري



تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، تنطلق الليلة الدورة الـ 14 لمهرجان أيام المسرح للشباب على خشبة مسرح الراحل حمد الرجيب بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك بحضور المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي، ورئيس المهرجان د.محمد المزعل والمهتمين بشؤون المسرح في البلاد.



سيتصدى لحفل الافتتاح المخرج علي البلوشي، وسيتضمن بعض اللوحات التعبيرية التي توضح أهمية المسرح الذي يعتبر مرآة المجتمع، ويعقبه بعد ذلك الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم.



المهرجان يستمر حتى 13 الجاري وتشارك فيه 5 عروض مسرحية اختارتها اللجنة الفنية المكونة من د.رهام العوضي رئيسة اللجنة، وعضوية كل من: المخرج جابر محمدي والكاتبة فاطمة العامر ود.أيمن الخشاب، والعروض هي: «عين» لشركة السلام، «ثغرات» لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية، «فانتين تحتضر» لفرقة المسرح الشعبي، «الصعاليك» لشركة ستارز، بالإضافة الى عرض «صورة عائلية» لشركة ترند برودكشن، وتنطلق العروض المسرحية الرسمية التي ستتنافس على 13 جائزة غدا الثلاثاء في مسرح الراحل حمد الرجيب بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتعقبها ندوات تطبيقية على العروض تقام يوميا في قاعة بقسم التلفزيون في مبنى المعهد.