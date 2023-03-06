

عبدالحميد الخطيب



ينتظر جمهور المملكة العربية السعودية ليلة طربية من «العيار الثقيل» يحييها «سفير الأغنية الخليجية» عبدالله الرويشد، الخميس المقبل، في افتتاح «جلسات ليالي الرياض» على مسرح «محمد عبده أرينا» في بوليفارد رياض سيتي، ويشاركه فيها الفنان علي بن محمد.



ومن المقرر أن يقدم أبو خالد خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أعماله المعروفة التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، إضافة إلى أغنياته الجديدة التي طرحها مؤخرا مثل «ارجع»، كلمات عبداللطيف البناي، ألحان الرويشد، توزيع محمد علي، و«أعترفلك»، كلمات علي مساعد، وألحان عبدالله الرويشد، توزيع يحيى الموجي، و«ارتويت»، كلمات وألحان جمانة جمال، توزيع أحمد صالح، و«بو سالم»، كلمات خالد الملا، الحان عبدالله الرويشد، توزيع محمد البعيجان.



وفي نفس السياق، نشر حساب «روتانا لايف» بوستر الحفل، وعلق عليه: «جلستنا غير، روحها خليجية، استمتعوا بأولى جلسات ليالي الرياض مع سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد، والفنان علي بن محمد 9 مارس في محمد عبده أرينا، خلوكم قريبين وعيشوها طرب».