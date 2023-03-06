منعت باكستان قنواتها التلفزيونية من بث خطابات رئيس الوزراء السابق عمران خان، حسبما ذكرت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية، متهمة زعيم المعارضة بتوجيه «اتهامات لا أساس لها ونشر خطاب الكراهية» ضد مؤسسات الدولة وموظفيها.



وقالت الهيئة امس إن تصرفات خان «تضر بجهود الحفاظ على القانون والنظام ومن المرجح أن تكدر السلام العام والهدوء»، بينما وجهت جميع القنوات الفضائية بعدم بث أي من مؤتمره الصحفي أو خطابه المسجل أو المباشر، وأضافت أنه سيتم تعليق التراخيص إذا لم يتم الامتثال للأمر، وفقا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء امس.



وقبل ساعات من قرار الحظر، حاولت الشرطة اعتقال خان (70 عاما) في مدينة لاهور بوسط باكستان بعد أن أصدرت محكمة مذكرة توقيف بعدم الإفراج عنه بكفالة لعدم حضوره جلسات المحاكمة. وقالت الشرطة إنه كان يتهرب من الاعتقال.



واجتذب خان عشرات الآلاف إلى تجمعاته في الأشهر الأخيرة وقد يدفعهم اعتقاله إلى النزول إلى الشوارع مما يشكل مصدر إرباك كبير وتشتيت انتباه حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على قروض إنقاذ من صندوق النقد الدولي لدرء إفلاس محتمل.