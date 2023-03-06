

واصل أتلتيكو مدريد نتائجه الجيدة وحافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الثامنة تواليا، وذلك بفوزه الساحق على ضيفه إشبيلية 6-1، بينها ثنائية لكل من الهولندي ممفيس ديباي والبديل ألفارو موراتا، السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبفوزه الخامس في هذه السلسلة التي بدأت منذ خسارته على أرضه أمام برشلونة 0-1 في 8 يناير الماضي، بات «الأتلتي» ثالثا برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة أمام ريال سوسييداد المتعادل الجمعة أمام ضيفه قادش 0-0.



وبات فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على بعد سبع نقاط من جاره اللدود ريال مدريد الثاني الذي تعادل معه 1-1 في المرحلة الماضية، بانتظار مباراة النادي الملكي مع مضيفه الأندلسي ريال بيتيس الخامس. وهذه الهزيمة الحادية عشرة لإشبيلية الذي تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر، ستزيد الضغط على المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي.



وبات مهاجم برشلونة السابق ثاني لاعب يسجل ثنائية في مباراته الأولى كأساسي مع أتلتيكو في القرن الحادي والعشرين بعد الأرجنتيني إدواردو سالفيو ضد تينيريفي في أبريل 2010 وفق «أوبتا» للإحصاءات.



وقال سيميوني بعد اللقاء: «لقد تطورنا كثيرا، وأعتقد انكم الآن ترون فريقا يتمتع بهوية يمكن للجماهير التعرف عليها».



وبقي فياريال في قلب الصراع على المراكز الأوروبية بفوزه المتأخر على مضيفه ألميريا 2-0. وحقق خيتافي فوزا ثمينا من أجل صراع البقاء في دوري الدرجة الأولى، وجاء على حساب ضيفه جيرونا 3-2.