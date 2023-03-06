

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



بعد الفوز الكبير للأهلي المصري بثلاثية نظيفة على فريق القطن الكاميروني مساء أول من أمس في المباراة المؤجلة ضمن المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، قال السويسري مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي إن فريقه استطاع حسم اللقاء من البداية وركز على ذلك منذ الدقيقة الأولى، مضيفا: لا نعلم من سيتأهل عن المجموعة حاليا، لكننا قبلنا التحدي وسنحارب على حظوظنا رغم الظروف الصعبة التي تواجهنا من غيابات وإصابات.



وكان الأهلي قد حقق الفوز الأول له بعد خسارة أمام الهلال السوداني وتعادل أمام صن داونز الجنوب أفريقي ليرفع الأهلي رصيده الى 4 نقاط، في المركز الثالث بالمجموعة، بعد المتصدر صن داونز برصيد 7 نقاط، والهلال الثاني برصيد 6 نقاط، وستكون الجولة القادمة للأهلي الجمعة القادم 10 مارس أمام صن دوانز في جوهانسبرغ.



تقدم محمد شريف بعد مرور 53 ثانية للأهلي، ثم أحرز الجزائري أحمد قندوسي الهدف الثاني (40)، وسجل الواعد رأفت خليل الهدف الثالث (90+2).



وفي سباق الدوري والجولة 21 تقام اليوم مباراتان، تجمع الأولى بين الداخلية وغزل المحلة، والثانية بين المصري وطلائع الجيش.