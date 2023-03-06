

سجل ليفربول نتيجة تاريخية وقاسية على حساب غريمه الأزلي مان يونايتد، بعدما فاز عليه 7-0 في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ستاد «الأنفيلد».



بدأ «الشياطين الحمر» مباراة ليفربول بقوة منذ البداية، وكان التهديد الأول عن طريق أنتوني بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 9 لكن مرت بجوار القائم الأيمن.



وفي الدقيقة 19 أهدر داروين نونيز فرصة محققة لافتتاح النتيجة لصالح ليفربول بعد تمريرة رائعة من آرنولد، قبل أن يضيع فرصة جديدة في الدقيقة 23 بعدما أنقذ ليساندرو مارتينيز الفرصة من داخل الست ياردات تقريبا.



وقبل صافرة نهاية الشوط الأول أحرز غاكبو الهدف الأول لليفربول بطريقة رائعة بعد تمريرة من آندري روبرتسون، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول ضد مان يونايتد بهدف نظيف.



بدأ الشوط الثاني بقوة من ليفربول بعدما نجح داروين نونيز في تسجيل الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة فقط اثر تمريرة رائعة من إليوت ليحولها المهاجم الأورغوياني برأسية في المرمى (46).



وجاءت الدقيقة 50 ليضيف كودي غاكبو الهدف الثالث لـ «الريدز» بعد مجهود فردي رائع من محمد صلاح وصناعة مميزة.



وأضاف صلاح الهدف الرابع لفريقه بتسديدة يسارية صاروخية في مرمى ديفيد دي خيا، لتصبح النتيجة رباعية نظيفة (66).



ولم يكتف ليفربول بذلك بعدما أضاف نونيز الهدف الخامس بضربة رأسية (75). وفي الدقيقة 85 أحرز صلاح هدفه الثاني والسادس لنادي ليفربول ضد مان يونايتد بعدما عادت الكرة له من خطأ دفاعي.



وأضاف فيرمينيو الهدف السابع لـ «الريدز» بعد صناعة رائعة من صلاح، لتنتهي المباراة بنتيجة تاريخية وثقيلة جدا.



وبذلك أصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز «البريمييرليغ» برصيد 129 هدفا في 205 مباريات، متخطيا أسطورة «الريدز» روبي فاولر (128 هدفا في 266 مباراة)، بحسب شبكة «سكواكا».



من جانبها، قالت شبكة «أوبتا» ان صلاح بات أول لاعب من ليفربول يسجل في 6 مباريات متتالية بجميع المسابقات أمام مان يونايتد.



وخرج نادي ​نوتنغهام فورست​ متعادلا من مباراته مع ضيفه ​إيفرتون​ على ارض ملعبه سيتي غراوند بهدفين لكل منهما.



من جهة اخرى، واصل ليستر سيتي نتائجه المخيبة هذا الموسم، وخسر أمام مضيفه ساوثمبتون 1-0، وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الوسط الأرجنتيني، كارلوس ألكاراز (35).



ووصل فريق نادي «القديسين»، بهذا الفوز، إلى انتصاره السادس هذا الموسم في الدوري، وهو العدد نفسه لانتصارات خصمه ليستر سيتي، ليرفع ساوثهمبتون رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير، وبقي ليستر سيتي في المركز الـ15 برصيد 24 نقطة.