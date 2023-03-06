

تحضر ميلان حامل اللقب لرحلته الى لندن حيث سيواجه توتنهام الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بأسوأ طريقة بعد سقوطه في ملعب فيورنتينا 1-2 السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وكما حصل في زيارته الأخيرة الى «أرتيميو فرانكي» حين عاد خاسرا 3-4 في نوفمبر 2021 قبل أن يرد بالفوز على أرضه في المواجهتين التاليتين، سقط فريق المدرب ستيفانو بيولي وتعرض لضربة معنوية قبل زيارته الى لندن حيث سيحاول البناء على فوزه ذهابا على أرضه 1-0.



وبهزيمته السادسة للموسم، بات الفريق «اللومباردي» مهددا بمركزه الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.



وعانى ميلان الأمرين في بداية اللقاء وتحمل الحارس الفرنسي العائد من الإصابة مايك مانيان عبر هجمات فيورنتينا الذي هدد مرمى ضيفه في مناسبات عدة من دون توفيق، وأبرز الفرص كانت في الدقيقة 26 حين أبعد الإنجليزي فيكايو توموري الكرة عن خط المرمى بعد تسديدة من جاكومو بونافنتورا.

وأقر ستيفانو بيولي بالهزيمة، وقال: «فيورنتينا قدم أداء أفضل، خاصة في الشوط الأول، وقد تحسن أداؤنا في الشوط الثاني، لقد ركضنا كثيرا، لكن لم نركض بذكاء، ولم نكن أقوياء بدرجة كافية، وقد كنا في وضع غير طبيعي خاصة في الشوط الأول».



إلى ذلك، لم تكن حال أتالانتا أفضل بكثير من ميلان، إذ واصل أتالانتا نزيفه وخسر المزيد من النقاط الثمينة لصراعه من أجل المشاركة في دوري الأبطال بتعادله على أرضه مع أودينيزي 0-0.



وبتعادله الذي يأتي قبل مواجهته الصعبة السبت المقبل في ضيافة نابولي المتصدر، رفع أتالانتا رصيده الى 42 نقطة في المركز السادس بفارق 5 نقاط عن ثنائي ميلانو.



أما أودينيزي، ملك التعادلات هذا الموسم (11) والذي لم يحقق سوى انتصار واحد في آخر 17 مباراة، فرفع رصيده الى 32 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف أمام مونتزا الذي تخلص من عقدته أمام إمبولي وعاد الى سكة الانتصارات بالفوز عليه 2-1.