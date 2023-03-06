بعد انقطاع طويل عن الفن انتظروني على فضائيات رمضان

دخول القطاع العام في الإنتاج غير شكل الأعمال الدرامية

الدراما السورية متواجدة ومطلوبة على الفضائيات العربية

دمشق - هدى العبود

أجرت «الأنباء» اتصالا هاتفيا مع الفنان السوري هاني شاهين للوقوف على حقيقة حالته الصحية، وما نشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن تعرضه لحادث سير، فقال: أنا لم أتعرض لحادث سير، لكن تعرضت لانزلاق بالشارع أدى الى كسر بالقدمين، ونقلت الى مشفى الأسد الجامعي بدمشق، حيث تلقيت الإسعافات الأولية، وسأعود الى استكمال تصوير مسلسل «كانون» لأنني انتهيت من التصوير داخليا وبقي التصوير الخارجي وسأباشر عملي خلال الشهر المقبل.

وكانت «الأنباء» أجرت لقاء مع الفنان هاني شاهين من أيام أكد خلاله ان المسلسل الذي أعاده الى حياته الفنية بعد غياب دام خمس سنوات كان من «خريف عمر»، من إنتاج سورية الدولية للإنتاج الفني، تأليف حسام شرباتي ويزن مرتجى، للمخرج المثنى صبح، وتصدر البطولة عدد من النجوم السوريين الذين يشاركهم، أبرزهم: الفنان سلوم حداد، باسم ياخور، عبدالمنعم عمايري، معتصم النهار، قمر خلف، كارلن لبس من لبنان، وآخرون.

وعن مضمون دوره قال شاهين: أسند المخرج المثنى صبح لي تجسيد دور صاحب القهوة التي يرتادها أبطال المسلسل، وكما هو معروف القهوة هي الملاذ لرجال وشباب القرية، فكنت أستمع لهمومهم ومشاكلهم وأقدم لهم خبرتي من الحياة وأنصحهم، لكن القصة لم تنته هنا اذ تبدأ القصة الحقيقية بتعرفنا على عائلة «رسلان آغا» الجبارة القوية وسطوتها على فقراء القرية، ويشاء حظ احدى الفتيات العاثر ان يشاهدها الأغا رسلان ويعجب بها، لكنها لا تبادله مشاعره ويتقصى عن أخبارها ليعلم انها تحب أحد شبان القرية، ويبدأ بالتنكيل بالشاب واضطهاده وتعذيبه، ثم يعود «مرهج بيك» من المهجر لينتقم من أحد أفراد عائلة «رسلان آغا» ردا على ما فعلوه به، ولن أزيد أكثر، انتظرونا على فضائيات شهر الخير والبركة على مدى ثلاثين حلقة من الأحداث الشائقة.

وعن مسلسل «كانون»، قال: عمل اجتماعي معاصر، تدور أحداثه في منطقة «السوق العتيق» بدمشق، يروي قصة واقعية تتناول فئة من قاع المجتمع السوري، ويسلط الضوء على نشاطات غير قانونية من تزوير للعملات والاتجار بالممنوعات كالمخدرات وغيرها، كإسقاط على تداعيات مخلفات الحرب التي دامت قرابة اثني عشر عاما ولم تنته بعد، وأجسد فيه دور «سالم بيك» رب هذه الأسرة، وتتناول الأحداث كل شرائح معاناة ومشاكل المجتمع، من حيث التفاوت الطبقي الرهيب من ثراء فاحش الى فقر أسود والتي يتم تقديمها من خلال عدة شخصيات عاشت صراعا متنقلا من مكان لآخر من خلال شخصية واحدة اسمها «كانون»، ضمن ثلاثين حلقة ألقت الضوء على شريحة مهمشة في الشارع السوري، منطلقة من سوق شهير وسط العاصمة دمشق يدعى «سوق الحرامية».

وأضاف: نظرا لأهمية الأحداث الاجتماعية المعقدة والمتشابكة في المسلسل، فإن النجوم قبل التوقيع على العقد تأكدوا من حصول موافقة الرقابة على المسلسل المكون من ثلاثين حلقة مثيرة للجدل، علما ان المخرج اياد نحاس أعلن الانتهاء من التصوير، و«كانون» قصة وسيناريو للكاتب علاء مهنا، والمعالجة الدرامية تصدى لها خالد إبراهيم، من انتاج شركة بايورتا للمنتجين جميل الغيث وناصر الجوابرة، منتج منفذ يامن ست البنين، وأسندت البطولة لكل من: بسام كوسا، سمر سامي، مهيار خضور، ميلاد يوسف، رنا ابيض، هبة نور، جوان الخضر، سلمى المصري، طارق مرعشلي، عبدالفتاح المزين.

وعن جديده، قال : تلقيت عرضا من رنا وليد للمشاركة بعمل في القاهرة من خلال مسلسل «بيت السيد»، إخراج حسن يوسف، كما تلقيت عرضا آخر من مازن طه بدبي ليسند لي أحد الأدوار بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك بدمشق، تزامن ذلك مع دعوتي من قبل الكاتب الكبير مروان قاووق للبدء بتصوير الجزء 14 من سلسلة «باب الحارة» الشهير، لكنني سأعود بشخصية جديدة بعيدة كل البعد عن شخصية «العريف نوري» التي اشتهرت بها، وتلقيت عرضا من مالك شركة «قبنض للإنتاج الفني» للعمل بمسلسل جديد لم يكشف عن اسمه بعد.

وردا على سؤال يتعلق برأيه بالدراما السورية اليوم بعد غيابه خمس سنوات عنها، أجاب شاهين: سأكون شفافا بالإجابة وسأقول رأيي صراحة، فأنا ابن هذه الدراما منذ عقود طويلة، عندما بدأ القطاع العام يشارك في الإنتاج فإن الاعمال الدرامية تغيرت بشكل لافت للنظر، وتضاءل الإنتاج التجاري مقابل تكثيف إنتاج أعمال ذات توجه اجتماعي معاصر، هادف، وهذا افسح المجال للبدء بالأعمال التاريخية والفانتازيا والبدوية والبيئية بما فيها الكوميديا السوداء، والحد من إنتاج الاعمال التي لا تحمل قيما فنية، وبذلك فإننا أصبحنا نقدم للمشاهد الإنتاج الفني الشيق والهادف وهذا ما نصبو اليه من أجل بناء جيل واع مثقف مدرك لما يدور حوله بالعالم، خاصة وان الفن سلاح فتاك اذا لم نحسن توجيهه، وخصوصا أن الدراما السورية أصبحت متواجدة ومطلوبة على فضائيات عربية مهمة.

يذكر أن شاهين المعروف بشخصية «العريف نوري» في مسلسل «باب الحارة» سيباشر التصوير بالجزء 14 من سلسلة باب الحارة الشهيرة، بالإضافة الى تصوير مسلسلين لفضائيات رمضان «كانون وخريف عمر» المقرر عرضهما في رمضان 2023 على أن ينتقل بعدها الى مصر ودبي لتصوير أعمال تلفزيونية جديدة.

ويعتبر شاهين أحد مؤسسي مسلسل «مرايا» مع الفنان ياسر العظمة.

أسرة «الأنباء» تتمنى للفنان هاني شاهين الشفاء العاجل والعودة الى جمهوره وفنه.