عبدالعزيز الفضلي

أصدر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة د غانم السليماني صباح اليوم، نشرة عامة تضمنها منع دخول الوجبات السريعة للمدارس بمختلف المراحل التعليمية .

وقال السليماني في نشرته التي تلقت "الأنبا"ء نسخة منها: "حرصا من وزارة التربية على صحة أبنائنا الطلبة وتأكيدا على تنفيذ ما ورد باللائحة المشار إليها من ضرورة توافر الاشتراطات الصحية في الأغذية والمشروبات طبقا لمعايير التغذية المدرسية الصحية التي تحددها الهيئة العامة للغذاء، ونظرا لأن الوجبات السريعة بما تحتويه من كميات كبيرة مـن الـدهون ومكسبات الطعـم، وتحـوي كـذلك مـعـدلات عاليـة مـن السعرات الحرارية وخاوية من العناصر المغذية، وتنطوي على الكثير من الأضرار الصحية بالغة الخطورة.

لـذا يـرجـى التكـرم بـالتعميم عـلـى السـادة مـديـري ومـديـرات المـدارس و رياض الأطفال بالتأكيد على ضرورة الالتزام بمنع شركات توصيل الطلبات ( الوجبات السريعة) مـن الدخول إلى المدارس ، أيـا كـان نوعهـا سـواء المطاعم أو غيرهـا تفاديا لإدخال أي اطعمة غير صحية للطلبة".