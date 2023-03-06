أمير زكي

تأكيدا لما انفردت بنشره "الأنباء "يوم الجمعة على موقعها الالكتروني وفي عددها الورقي الاحد عن هروب مواطن من منفذ بري وفراره الى خارج الكويت بعد العثور في امتعته على 18 كيلو حشيش، اعلنت وزارة الداخلية في بيان لها ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أمر بفتح تحقيق عاجل فور هروب متهم حاول ادخال 18 كيلو من مادة الحشيش المخدرة أثناء تفتيش امتعته في منفذ السالمي الحدودي، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المقصرين، مؤكدا انه لا أحد فوق القانون كائناً من كان.