قالت بلدية الكويت اليوم الاثنين إن المدير العام أحمد المنفوحي، وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق العمال الذين تم ضبطهم اثناء رميهم للانقاض في منطقة الصديق تمهيدا لابعادهم إداريا من البلاد.

وذكرت البلدية في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن الفريق الرقابي قام بتحرير محضر مخالفة بالواقعه ضمن جولة ميدانية على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص للوقوف على مدى التزام أصحاب العقارات باشتراطات أعمال السلامة ووضع حاوية المخلفات الإنشائية ضمن حملة (ديرتنا تستاهل).

وأضاف البيان ان الحملة تهدف إلى رفع مستوى النظافة العامة والحد من الظواهر السلبية وكل ما يشوه المنظر الحضاري للبلاد.

يذكر ان البلدية اطلقت حملة (ديرتنا تستاهل) بدية مارس الجاري ولمدة ثلاثة أشهر وذلك لرفع مستوى النظافة في جميع محافظات البلاد.