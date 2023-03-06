شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أداء القسم لعدد من الوزراء الجدد في الحكومة الإماراتية.

وقال الشيخ محمد بن زايد على تويتر بحسب وكالة الانباء الإماراتية «وام»: شهدت وأخي محمد بن راشد.. أداء القسم لعدد من الوزراء، تمنياتنا لهم التوفيق في مهامهم.. مسيرة التنمية الوطنية بحاجة إلى جهود الجميع لترسيخ منظومة عمل رائدة ومتطورة تخدم أهدافنا المستقبلية.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد، «بحضور أخي رئيس الدولة، شهدنا مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات.. كل التوفيق لهم في مهامهم.. وستبقى مسيرة التطوير والتحديث الحكومي مستمرة في دولتنا».