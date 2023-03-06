منصور السلطان

بحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخده ومساعديه للتخطيط والبحوث العميد خالد محمود وللشؤون الفنية العميد العدواني والجهات الراعية، افتتح معرض اسبوع المرور الخليجي الموحد 36 تحت شعار «حياتك امانة» في مجمع الأڤنيوز والذي يأتي بالتزامن مع فعالياته .



من جهته، اعتبر الخده أن المشاركة الجماهيرية في الفعاليات دليل الوعي الذي يتمتع به قائدو المركبات، وتعاونهم هو الهدف الذي ننشد له من خلال هذه المعارض.



أما رئيس لجنة فعاليات اسبوع المرور الخليجي الموحد العميد ابراهيم سعود فذكر أن اختيار مجمع الأڤنيوز لإقامة المعرض بهدف التوعية المرورية واطلاع المواطنين والمقيمين على ابرز الاجهزة والدوريات والدراجات الحديثة عن قرب، بالاضافة إلى أننا قمنا بوضع كاونتر خاص لضباط المخالفات لرفع البلوك عن المخالفات التي يوجد عليها قفل، ويستطيع المخالف زيارة معرضنا ودفع المخالفة المرورية للافراج عن المركبات المحجوزة، وهي فرصة لمن لديه مخالفة ان يقوم بزيارة المعرض والاطلاع على اهمية التوعية المرورية التي يقوم بها عدد من ضباط الادارة العامة للمرور.



من جهته، قال ضابط قسم التوعية المرورية الرائد عبدالله بوحسن ان اسبوع المرور يهدف الى رفع التوعية لدى قائدي المركبات والسلوكيات الخاطئة التي قد تصدر منها اصابات جسيمة ووفاة أو تؤدي بصاحبها الى السجن بسبب عدم الانتباه او السرعة فوق المعدل او تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء، ولهذا نحن تواجدنا في هذا المعرض لنغير سلوكيات ومفهوم القيادة عند البعض.