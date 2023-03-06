محمد الجلاهمة

ناقش رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ورئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي سبل التعاون لتوقيع بروتوكول بين الطرفين لصياغة وثيقة التأمين ضد الحريق لتقليل المخاطر على المنشآت التجارية والاستثمارية.



وأكد الفريق المكراد عقب الاجتماع الذي عقد صباح امس بمكتبه ان وثيقة التأمين على سلامة رجال الاطفاء من اصابات العمل أثناء عمليات مكافحة الحرائق والانقاذ بسبب عدم التقيد بشروط الاطفاء للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية.



حضر المناقشة نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد ومدير ادارة الشؤون الصحية العقيد د. فايز عبدالعزيز أحمد والسيد خالد وليد البصيلي كبير اختصاصيي الاشراف والرقابة وسليمان عبدالمحسن العقيلي كبير اختصاصيي الاشراف والرقابة وأحمد محمود القطان اختصاصي شؤون إشراف ورقابة.