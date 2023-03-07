

عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية من خلال خدمات المؤسسة عبر تطبيق «سهل» الحكومي.



وذكرت المؤسسة في بيان صحافي أن الخدمات الجديدة ستشمل «طلب إضافة فرد للأسرة، واستبعاد أحد أفراد الأسرة، أو تعديل بيانات احد أفراد الأسرة».



جدير بالذكر أن المؤسسة قدمت 21 خدمة إلكترونية في تطبيق سهل الحكومي، علاوة الى الخدمات المضافة حديثا لتصبح 24 خدمة إلكترونية إسكانية عبر التطبيق.



وأشارت إلى أنها حريصة على تنفيذ تطلعات المواطنين وتقديم الخدمات لهم، حيث وفرت في بهو المؤسسة بوثا خاصا لخدمات سهل وطريقة التعامل معه، إضافة إلى تقديم المساعدة والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالخدمات الإلكترونية.