الدوحة ـ فريد عبدالباقي



طلب الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إقامة معسكر داخلي وخوض مباريات ودية خلال أيام «فيفا دي» للفترة من 19 إلى 29 مارس، في إطار برنامجه التحضيري للمشاركات المقبلة، وأهمها نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر يناير 2024، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتطلع كيروش خلال هذا التجمع للتعرف على اللاعبين عن قرب، لاسيما أنه التجمع الأول له منذ توليه مهمة تدريب «العنابي» خلفا للإسباني فيليكس سانشيز، وعلمت «الأنباء» أن الأخير يقترب من تدريب منتخب إيران.



حسابات معقدة



هذا، ويخوض «عنابي» تحت 20 عاما مباراة صعبة اليوم أمام نظيره الأسترالي في ثالث جولات دور المجموعات لنهائيات كأس أمم آسيا تحت 20 سنة والمقامة حاليا في أوزبكستان والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 23 سنة في إندونيسيا خلال الفترة من 20 مايو حتى 11 يونيو المقبلين.



وكان «العنابي» خسر أمام إيران 0-1، وفيتنام 1-2، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ليقبع في آخر جدول ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، بينما رفع المنتخب الفيتنامي رصيده إلى 6 نقاط، ويليه أستراليا بثلاث نقاط ثم إيران بثلاث نقاط أيضا، ويتطلع «العنابي» اليوم إلى تحقيق المعجزة في بلوغ الدور الثاني، لاسيما أن مصيره ليس بيده، حيث انه مطالب بالفوز على أستراليا اليوم 2-0، وخسارة إيران أمام فيتنام.



أزمة نجم الدحيل



من ناحية أخرى، توصل النجم التونسي لنادي الدحيل فرجاني ساسي إلى اتفاق ودي مع إدارة الزمالك المصري بحصوله على 250 ألف دولار، مقابل التنازل عن شكواه التي كان حصل بعدها على حكم بـ650 ألف دولار، وذلك من أجل إغلاق ملف مستحقاته المالية المتأخرة.



وعلمت «الأنباء» من مصادر أن اللاعب بصدد فسخ تعاقده مع الدحيل بنهاية الموسم الجاري، حيث يتبقى له موسم آخر، وذلك من أجل العودة مجددا إلى الزمالك مطلع الموسم المقبل، لاسيما أنه مازال يرتبط بعلاقة جيدة مع مسؤولي وجماهير النادي الأبيض.



على صعيد متصل، أعاد الدحيل قيد محترفه البرتغالي روبين سيميدو إلى صفوف الفريق عوضا للبلجيكي ادميلسون جونيور الذي تم رفع اسمه من كشوفات الفريق نظرا لإصابته.



كأس أمير قطر



إلى ذلك، تتواصل اليوم منافسات الدور ثمن النهائي لكأس أمير قطر لكرة القدم في النسخة الـ51، حيث يتقابل الريان مع السيلية في الـ4:45 مساء على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، والسد مع المرخية في الـ7:30 مساء على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وفي اليوم التالي يلتقي الوكرة مع الشحانية ـ درجة ثانية، في الـ4:45 مساء على ستاد حمد بن خليفة، والعربي مع الشمال في الـ7:30 مساء على ستاد ثاني بن جاسم، وتختتم المباريات الخميس المقبل بإقامة مباراتين يلتقي الأهلي مع معيذر ـ درجة ثانية، في الـ4:45 مساء على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، بينما يتقابل الغرافة مع قطر في الـ7:30 مساء على ستاد عبدالله بن خليفة.