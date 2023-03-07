

يحيى حميدان



قطع مسؤولو اتحاد كرة القدم شوطا طويلا في التفاوض مع المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة لإسناد مهمة تدريب منتخبنا الوطني لكرة الصالات له في المرحلة المقبلة، ليخلف المدرب المقال البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو».



ويرتبط الشريعة حاليا بعقد مع المنتخب العراقي، وتسير المفاوضات معه بوتيرة متصاعدة بسبب بعض الشروط التي يرغب فيها المدرب الإيراني.



هذا، وقد خسر «أزرق الصالات» من الامارات 2-3 وديا في الشارقة، على أن يلتقيا مرة أخرى اليوم في اطار التوقف الدولي الحالي لمنتخبات اللعبة.



ويقود المدرب المؤقت علي ضيف الله منتخبنا في المباراتين الوديتين أمام الإمارات، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين المستدعين للمشاركة في فترات كبيرة من اللقاء.



وشهدت المباراة حضور رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين الذي حفز اللاعبين على تقديم كل ما لديهم في المرحلة المقبلة.