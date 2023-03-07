الحمل الأقصى المتوقع 17 ألف ميغاواط والإنتاج الآمن 17600 وشراء الطاقة هدفه الحفاظ على التشغيل الآمن



دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان اللجوء إلى شراء الطاقة من شبكة الربط الخليجي في موسم الذرة المقبل امر حتمي في ظل عدد من الوقائع التي تفرض الحفاظ على تشغيل آمن للشبكة.



وقالت المصادر لـ «الأنباء» بما ان الحمل الاقصى المتوقع خلال موسم الذروة المقبل نحو17 ألف ميغاواط بزيادة بين 4 و6% قياسا على العام الماضي حيث بلغ الحمل الاقصى 16180، فيما نسبة الانتاج الآمن حوالي 17600 ميغاواط، إذن فلابد من اللجوء الى شبكة الربط الخليجي بهدف دعم الشبكة والمحافظة على التشغيل الآمن وتوفير احتياط آمن في البلاد في ظل عدم توافر أي انتاج جديد يدخل الشبكة خلال الفترة المقبلة. وأكدت المصادر ان القدرة الاجمالية لمحطات تبلغ اكثر من 18 ألف ميغاواط إلا ان القدرة الآمنة تختلف عن القدرة الاجمالية وتستوجب الاخذ في الاعتبار جميع الاجراءات للحفاظ عليها تحقيقا لاستمرار الخدمة على أكمل وجه. وشددت المصادر على ان شراء الطاقة من شبكة الربط سيتم وفق متطلبات الربط الخليجي، وفي حال تم اللجوء اليه خلال الموسم المقبل فقط لتجنب التشغيل غير الآمن في حال خروج إحدى الوحدات عن العمل، حيث تنخفض القدرة التشغيلية، وهذه الشبكة أنشئت للدعم في هذه الظروف سواء الآنية او لفترة معينة، والكويت كثيرا ما تزود دول الخليج بالكهرباء عبر الربط وبمراحل مختلفة في حال احتاجت هذه الدول.



وقالت المصادر ان التصورات الموجودة لدى الوزارة ان تزود الشبكة الخليجية البلاد بـ 500 ميغاواط لضمان التشغيل الآمن فقط، خاصة في وقت الـذروة، موضحة ان سعــر الكيلواط وفــق حسابــات الوزارة يمكن ان يكون ارخص مـــن سعر تكلفـة الانتــاج المحلــي والذي يبلغ 40 فلسا تقريبا للكيلواط / ساعة.