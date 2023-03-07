

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



يستضيف الزمالك المصري في العاشرة مساء اليوم بتوقيت الكويت فريق الترجي التونسي على ملعب برج العرب في الاسكندرية وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا بالمجموعة الرابعة.

ويبحث فريق القلعة البيضاء عن إحياء الآمال، بعدما جمع نقطة يتيمة حتى الآن، في حين يتصدر الترجي الترتيب بتسع نقاط كاملة، وبفارق خمس نقاط عن المريخ السوداني وست عن شباب بلوزداد الجزائري.

ويغيب عن الزمالك لاعبون بارزون مثل محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة وعمر جابر للإصابة ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» بداعي المرض. ويعود محمود حمدي «الونش» الذي سيكون دعامة دفاعية مهمة أمام الحارس محمد عواد الى جانب التونسي حمزة المثلوثي، فيما يقود الفريق هجوميا أحمد سيد «زيزو» والتونسي سيف الدين الجزيري.

من جانب آخر، يخوض اليوم فريق الأهلي مباراة مؤجلة من الجولة 17 أمام المقاولون العرب وذلك في السادسة مساء بتوقيت الكويت، ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 41 نقطة، فيما يأتي المقاولون في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

وضمن الجولة 20 تعادل حرس الحدود وسيراميكا سلبيا بدون أهداف. الى ذلك تولى رسميا البرتغالي فيتور بيريرا رئاسة لجنة الحكام المصرية خلفا للانجليزي مارك كلاتينبرغ، براتب 18 ألف دولار شهريا.