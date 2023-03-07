

بيروت ـ ناجي شربل



ألحق النجمة الثالث خسارة أولى بالأنصار 3-2 ضمن المرحلة الرابعة (قبل الأخيرة ايابا) من مجموعة الصدارة بالدوري العام اللبناني الـ63 في كرة القدم، حيث سجل للأنصار السنغالي الحاج مالك (2)، وللنجمة خليل بدر والبرازيليان جيفينيو وماتيوس.



وبهذه النتيجة، تراجع الأنصار إلى مركز الوصيف بفارق نقطة عن العهد حامل اللقب، وبالتالي انحصر التنافس بين الأنصار صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة 14 والعهد الساعي إلى لقب تاسع يكسر به شراكته مع النجمة في عدد مرات الفوز بالبطولة.



ويلتقي العهد والأنصار في المرحلة الخامسة (الأخيرة) الأسبوع المقبل في مباراة اللقب، بأفضلية التعادل والفوز للعهد، مقابل الفوز فقط للأنصار.



وفي مباراة أخرى، فاز البرج على ضيفه الشباب الغازية 3-2، حيث سجل للبرج حسين العوطة ومحمد حمود وريتشاردز، وللشباب الغازية عماد غدار وشادي جوني.