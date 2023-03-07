

تنطلق اليوم «الثلاثاء» الجولة الثالثة للمجموعة الاولى لدوري كرة القدم العشبي للرجال ضمن منافسات دورة الالعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتختتم في 6 ابريل المقبل، ويشارك في دوري كرة القدم العشبي 12 فريقا من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، بالإضافة الي اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية، وتستضيف ملاعب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منافستها في الشويخ وصباح السالم، ويقام الدوري بنظام دوري من مجموعتين يتأهل اول وثاني كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ومن ثم النهائي المقرر له 21 مارس الجاري، ويلتقي فريق الجامعة الاسترالية صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط مع الجامعة العربية المفتوحة التي تحتل المركز الخامس بدون رصيد، كما تشهد المجموعة لقاء فك الشراكة بين كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا المتصدر برصيد 6 نقاط وبفارق الاهداف عن منافسة جامعة الكويت الذي يمتلك نفس الرصيد، وفي اللقاء الأخير تسعى الجامعة الأميركية الدولية الى تعويض الخسارة في الجولة الاخيرة من الجامعة الاسترالية عندما تقابل الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا صاحبة المركز الأخير دون رصيد.



وأسفرت منافسات المجموعة الثانية عن مواصلة اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية التربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط متساوية مع حامل لقب النسخة الاولى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بينما جاءت الجامعة الأمريكية ثالثا برصيد ثلاث نقاط من فوز وهزيمة، وكلية القانون الرابع بنفس الرصيد، بينما احتل فريق جامعة الخليج للعلوم وكلية الكويت التقنية المركز الخامس والسادس دون رصيد.



وفي منافسات دوري الطائرة بنات تصدر فريق جامعة الخليج قمة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط بينما حلت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المركز الثاني، وينتظر الفريقان المتأهل من المجموعة الثانية حيث ستلتقي الجامعة الأمريكية برصيد نقطتين مع كلية بوكسهل صاحبة الصدارة برصيد 4 نقاط، بينما تلعب جامعة الكويت برصيد نقطتين في مواجهة سهلة امام كلية الكويت التقنية صاحبة الترتيب الأخير دون رصيد، وسيقام نهائي دوري الكرة الطائرة بنات يوم الخميس على صالة جامعة الخليج.