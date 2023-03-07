

هادي العنزي



يستضيف الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة نظيره شباب الأهلي الإماراتي في الـ 7:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، بضاحية صباح السالم، في مواجهة إياب المجموعة الأولى لبطولة «سوبر» أندية غرب آسيا لكرة السلة، وقد خسر «البرتقالي» في مواجهة الذهاب 91-86.



ويحتل الفريق الإماراتي صدارة المجموعة الأولى بـ 8 نقاط، ويأتي كاظمة في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الأهلي السعودي الذي يحل اليوم ضيفا على البشائر العماني في المركز الثاني (7 نقاط)، ويقبع الفريق العماني بالمركز الرابع والأخير بـ 3 نقاط.



وتنتظر ممثل الكويت الثاني في البطولة الآسيوية مع الكويت، مهمة شاقة مساء اليوم، حيث يستوجب أن يفوز بنقطتي المواجهة، للمحافظة على آماله بالظفر بالمركز الثاني، بعدما فقد الأمل في المنافسة على المركز الأول لتلقيه 3 خسائر في البطولة، ويأمل «البرتقالي» بقيادة مدربه ايفان جيرمج الاستفادة من الحالة الجيدة التي يعيشها الفريق، على المستويين الفني والمعنوي، وذلك بعد تغلبه على القادسية الجمعة الماضي، إضافة إلى أن إدارة الفريق دعمت صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، بعدما ضمت النجم التونسي صالح الماجري، والأميركي ريكتور شاني، بالإضافة إلى عدد غير قليل من النجوم المحليين يتقدمهم «المايسترو» أحمد البلوشي، وعبدالعزيز الحميدي، ويوسف بورحمة، وعبدالله الإبراهيم.



إلى ذلك، سجل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت انتصاره الثاني تواليا في القسم الحاسم على لقب الدوري «الممتاز»، بعدما تجاوز الجهراء 102-87 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة نادي كاظمة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما حصل الجهراء على نقطة الخاسر ليصل رصيده إلى نقطتين بعد خسارتين متتاليتين أمام القادسية والكويت.



وفي مباراة ثانية، أقيمت على ذات الصالة، تغلب القرين على الصليبخات 77-71 ليرفع الفائز رصيده إلى 3 نقاط، وأصبح رصيد الخاسر نقطتين من خسارتين.