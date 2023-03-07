عبدالعزيز الفضلي



اعتمد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة د.غانم السليماني صباح امس نشرة عامة تضمنت منع دخول الوجبات السريعة للمدارس بمختلف المراحل التعليمية.



وقال السليماني في نشرة، أصدرها وتلقت «الأنباء» نسخة منها، إنه حرصا من وزارة التربية على صحة أبنائنا الطلبة وتأكيدا على تنفيذ ما ورد باللائحة المشار إليها من ضرورة توافر الاشتراطات الصحية في الأغذية والمشروبات طبقا لمعايير التغذية المدرسية الصحية التي تحددها الهيئة العامة للغذاء، ونظرا لأن الوجبات السريعة بما تحتويه من كميات كبيرة من الدهون ومكسبات الطعم، وتحوي كذلك معدلات عالية من السعرات الحرارية وخاوية من العناصر المغذية، وتنطوي على الكثير من الأضرار الصحية بالغة الخطورة،



لذا يرجى التكرم بالتعميم على مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال بالتأكيد على ضرورة الالتزام بمنع شركات توصيل الطلبات (الوجبات السريعة) من الدخول إلى المدارس، أيا كان نوعها سواء المطاعم أو غيرها تفاديا لإدخال أي أطعمة غير صحية للطلبة.