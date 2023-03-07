بشرى شعبان



أعلنت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن فوز 79 من أصل 2578 طالبا وطالبة في مسابقات جائزة الابن البار القصة القصيرة والعمل التطوعي ووسامي الابن البار للكشافة والمرشدات للعام الدراسي 2022/2023، مشيرة إلى أنه سيتم تكريمهم تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلي 15 مارس الجاري في قاعة البركة بفندق كراون بلازا.



وفي مؤتمر صحافي، أعرب رئيس المبرة إبراهيم البغلي عن سروره للالتقاء مع أبنائه الطلبة والطالبات للعام الدراسي الحادي عشر على التوالي من خلال رعايته لمسابقات جائزة البغلي للابن البار إيمانا بأهمية ترجمة توجهات وتطلعات وزير التربية في تفعيل دور الوزارة في تعزيز وتنمية فضيلة البر في المجتمع الطلابي، لافتا إلى ان تنظيم المبرة لمسابقات جائزة الابن البار لطلبة وزارة التربية يؤكد حرص مجلس إدارة المبرة على الاستمرار في العمل لتعزيز برامج الشراكة المجتمعية والعمل على تنظيم العديد من الفعاليات التي تندرج تحت هذه الجائزة. وأكد البغلي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس في فندق ميلينيوم سنترال داون تاون الكويت، أن تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية جاء بالتنسيق مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة والتوجيه الفني العام للغة العربية وإدارة النشاط المدرسي، لترسيخ الخلق الإسلامي السامي وقيم الآباء والأجداد لدى الطلبة وتنمية روح التعاون والاتجاهات والسلوكيات الإيجابية لديهم ونشر ثقافة التطوع وتحفيز الطلبة. وشكر البغلي وزير التربية على رعايته لمسابقات جائزة الابن البار وجميع المشاركين كلا فيما يخصه على حرصهم في التنظيم، خاصا بالشكر الطلبة وأولياء الأمور الذين تفاعلوا مع مختلف أنشطة المسابقة، مثمنا في نفس الوقت دور رئيس اللجنة العليا للجائزة علي حسن ورؤساء وأعضاء فرق العمل المنبثقة عن اللجنة لتنفيذهم فعاليات الجائزة، وتقدم البغلي بتحية إعزاز وإكبار إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء على ما يولونه من رعاية متميزة للقضايا الشبابية المتعلقة برعاية وتأهيل وخدمة كبار السن، متمنيا أن يستمر ويتجدد اللقاء دائما وأبدا في حب دولتنا الكويت الحبيبة.



من جانبه، تقدم رئيس اللجنة العليا للجائزة علي حسن، بخالص الشكر والتقدير لرئيس المبرة إبراهيم البغلي على جهوده المتميزة في تشجيع الأعمال الخيرية والتطوعية في المجتمع الكويتي بشكل عام وبين أفراد المجتمع الطلابي بوجه خاص، لافتا إلى أن «ما لمسناه من المشاركة المتميزة للطلبة والطالبات في المسابقات والفعاليات يؤكد أن النهج الذي اتخذته المبرة في العشرة أعوام الدراسية الماضية يسير في الوجهة السليمة والطريق الصحيح بشأن تعزيز دور المجتمع الطلابي في نشر فضيلة البر في المجتمع من جهة وتعزيز وتشجيع العمل التطوعي والخيري والإنساني لدى الطلبة من جهة أخرى».



من جهتها، ثمنت مدير إدارة الأنشطة بوزارة التربية مريم العنزي، دور رئيس مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار في نشر فضيلة البر بين المجتمع الطلابي بما يسهم في تعزيز القيم الإيجابية المستمدة من الشريعة الإسلامية لدى أبنائنا الطلبة والطالبات، مؤكدة أهمية المسابقة، لاسيما أن مسابقة القصة القصيرة تهدف إلى إبراز مواهب وتطوير الملكة الذهنية لدى الطلبة إلى جانب غرس القيم الاجتماعية النبيلة.