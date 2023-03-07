عبدالعزيز الفضلي



في إطار التعاون بين جامعة الكويت ووزارة التربية، دعا وكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان، في كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه مديري ومديرات المدارس بمختلف المراحل



التعليمية، إلى تسهيل مهمة الطلاب الدارسين بكليتي التربية والتربية الأساسية بتواجدهم أثناء الحصص كخبرة ميدانية مبكرة.



من جانب آخر قال مدير المنظمة العالمية (ملست) داوود سليمان الأحمد، انه التقى طلبة المرحلة المتوسطة في مسابقة الكويت المدرسية العاشرة بالتمديدات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية وعدد من المهندسين المتطوعين من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مضيفا أن المسابقة تحمل الكثير من الجهود المبذولة من قبل المدارس المشاركة بطلابها وكل مدرسة مشاركة بعدد 3 طلاب، وهذه المسابقة تشتمل على عدة متطلبات متنوعة والتي تكون متواجدة بشكل أساسي في البيت وتنمي لدى الطالب الخبرة اللازمة للتعامل معها بحذر في البيت وحل بعض المشاكل البسيطة المتعلقة في الكهرباء.