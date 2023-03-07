

عبدالعزيز المطيري



أكد النائب مهند الساير على أهمية دور الشباب والطلبة من خلال مشاركتهم الاساسية في المشهد السياسي، موضحا أن المشاركة في النقاش السياسي لجميع فئات المجتمع جزء لا يتجزأ من الديموقراطية الحقيقية.



وقال الساير، خلال الندوة التي نظمت ظهر امس في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت: لاحظنا في الفترات السابقة محاولات كثيرة لعزل الشباب والطلبة عن الحديث بالشأن السياسي، لأن البعض يرى أنه من الخطورة اطلاع الجيل الصاعد على الأحداث السياسية، وذلك بسبب أن قوى الفساد في الدولة لا تريد أن يكون هنالك رأي عام عن المشهد السياسي، ونلاحظ في كل دول العالم أنه يتم التعويل على جيل الشباب في بناء الدولة.



وزاد: لم آتي إلى هنا لكي أشرح قصة حصلت في المؤسسة التشريعية، ولابد أن نعي أننا منذ العام 1962 أصبح لدينا هامش من الديموقراطية لا بأس به، ومنذ ذلك العام اكتشفنا أن هذا الهامش من الديموقراطية ينقص ويتراجع ولا يزداد بعكس الدول الديموقراطية التي تطور من واقعها الديموقراطي كل عام، والسبب وراء ذلك اننا نعاني من مشاكل في نظام الدستور والديموقراطية والسبب وراء ذلك أننا نعاني منذ عام 1962 من عدم الإيمان بمساحات الديموقراطية وقيادة الدستور للمؤسسات ومحاسبة الفاسدين.



وأضاف الساير: للأسف عندما تصل أغلبية برلمانية تسعى للاصلاح يتم التدخل لحل المجلس وايقاف التعيينات وتعطيل المؤسسات، وهناك من يقول إن الفساد سببه مجلس الأمة وهذا الكلام غير صحيح، والمطلوب الآن من نواب مجلس الأمة تحقيق رؤية إصلاحية للبلد خلال 12 سنة كما أعلن سمو رئيس الوزراء عن «رؤية 2035» والتي تستوجب خطوات معينة لكي تنجح هذه الرؤية، وهذا ما أخبرت به رؤساء الحكومات أن الرؤية لا تتحقق إلا بمراحل نراها تنفذ على أرض الواقع، وعندما نتحدث عن 12 سنة لتحقيق الرؤية يعني انها ستمر على ثلاث مجالس تشريعية، فإذا رأينا أنه في المجلس الاول لم يتحقق جزء من الرؤية لن ننتظر إلى العام 2035، فالوعود الواهية لا تحقق نتيجة صحيحة، نحن مستبشرون ومتفائلون بسمو رئيس الوزراء الجديد، لكن بحذر، وهذا ما ذكرناه لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في بداية المجلس، حينما شرطنا عليه خطة عمل واضحة، ولذلك صرحنا سابقا أنه من دون خطة عمل لن نشارك في الحكومة.



وأكمل الساير: لا نقبل الوقوف ضد المكتسبات الشعبية وقضية الرواتب الاستثنائية والتعيينات التي حصلت وغيرها، فهل هذا تنسيق حكومي ـ نيابي؟ بالاضافة إلى اللجنة التنسيقية التي تتضمن الوزراء النواب والحكومة لاحظنا أنهم لا يعلمون ما يوجد في جدول الاعمال، فكيف سيكون هناك تعاون وإصلاح؟ وهذا تعطيل واضح للعمل الديموقراطي، لكن المواطنين يعلمون أننا جهه رقابية وتشريعية وليست تنفيذية، والحكومة هي السبب في هذا التعطيل من خلال الانسحاب من الجلسات.



واستطرد: بالأمس كان هنالك نقاش موسع مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون حول انعقاد الجلسات من غير حضور الحكومة وكانت وجهة نظري أنه من غير المعقول أن المشرع الدستوري غفل عن صحة انعقاد الجلسات في حال عدم حضور الحكومة، وأعتقد أن الجلسة تعقد حتى لو لم تحضر الحكومة، ففي المادة 116 ألزم المشرع حضور الحكومة للجلسات وإلا ستكون هنالك مساءلة سياسية، فمن غير المعقول أننا نلغي الجلسات حسب أهواء الحكومة، فلو افترضنا اننا بصدد تفعيل دورنا الرقابي أو التشريعي ورئيس الحكومة لم يعجبه هذا الأمر سينسحب من الجلسات لمدة 4 سنوات! إذن كيف نعمل ولنا في مجلس 2020 عبرة.



وأضاف: نحن كنواب سنقاتل لكي تعقد الجلسات وأول جلسة الغد (اليوم) حتى لو أبى رئيس الوزراء الحضور أو رفع الجلسة رئيس المجلس، وهذا ما قلناه للعم أحمد السعدون لكي لا تصبح سابقة سياسية كما رفضنا في مجلس 2020 تحصين المزمع لكي نحمي المجتمع من هذه السوابق السيئة في المستقبل.



واختتم الساير: من الضروري أن تكونوا كطلبة وشباب جزءا من المشهد السياسي إذا اردوا التغيير، فلا تصبحوا في منأى عن الواقع السياسي والديموقراطي فلولا مراقبتكم ومحاسبتكم للنواب لما رأينا هذه الكتلة البرلمانية التي تسعى للاصلاح، لذلك ابتعادكم عن المشهد يشوه الصورة الديموقراطية، وتأكدوا أننا لن نسمح لأي شخص فاسد أن يعود مره أخرى للمشهد السياسي أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة مهما كان منصبه، ولم ندخر أي عمل من شأنه أن يحقق مكاسبكم الدستورية والمعيشية والوظيفية، فأنتم من سيصنع المشهد القادم.