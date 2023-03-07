تزويدي بصورة ضوئية من محاضر وقرارات اللجنة الفنية لتقييم المشروعات والتمويل بشأن الملفات والمشاريع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة كامتثال المشاريع لأحكام عقود التمويل

أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى وجود شبهات تزوير في محررات رسمية بشأن بعض المشاريع فهل اتخذت الإجراءات القانونية بشأن تلك الحالات المذكورة وما البلاغات المقدمة إلى النيابة؟



وجهت النائبة د.جنان بوشهري سؤالا الى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار جاء كالتالي: يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من تقرير ديوان المحاسبة موضوع تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة لبعض المشروعات الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والواردة في الشكوى المقدمة لديوان المحاسبة من احد موظفي الصندوق بتاريخ 26 ديسمبر 2022.



2 ـ صورة ضوئية من شكوى الموظف المقدمة الى ديوان المحاسبة.



3 ـ طلب ديوان المحاسبة الرد على التقرير خلال شهر من تاريخه، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من رد الصندوق، وفي حال عدم الرد على الديوان يرجى بيان اسباب ذلك، وهل ابلغ الديوان بطلب تأجيل الرد؟



4 ـ هل اطلعتم على تقرير ديوان المحاسبة المؤرخ في 26 ديسمبر 2022 بصفتكم رئيس مجلس ادارة الصندوق، وهل نوقش التقرير في اجتماع مجلس ادارة الصندوق؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى بيان الاجراءات التي اتخذت على ضوئه، واذا كانت الاجابة بالنفي يرجى بيان الاسباب.



5 ـ ذكر ديوان المحاسبة في بداية تقريره: «أولا: عدم تزويد الديوان ببعض البيانات والمستندات اللازمة لأعمال الفحص مما ادى الى عدم تمكينه من اداء دوره الرقابي». وعليه، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من مخاطبات الديوان بشأن البيانات والمستندات المذكورة، مع تحديد اسم الموظفين المسؤولين عن توفير البيانات والمستندات اللازمة، وبيان ما اتخذ من اجراء نتيجة تعطيل الديوان عن اداء مهامه.



6 ـ اسماء اعضاء اللجنة الفنية لتقييم المشروعات والتمويل منذ تأسيس الصندوق وحتى تاريخه، وصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة متضمنا اختصاصاتها.



7 ـ صورة ضوئية من محاضر وقرارات اللجنة الفنية لتقييم المشروعات والتمويل بشأن الملفات والمشاريع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة (على سبيل المثال لا الحصر مراجعات ورصد امتثال المشاريع لاحكام عقود التمويل واهداف تلك المشروعات، قرارات اللجنة حول توصيات الادارة الفنية المختصة بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة).



8 ـ اشار تقرير ديوان المحاسبة الى وجود شبهات تزوير في محررات رسمية بشأن بعض المشاريع، فهل اتخذت الاجراءات القانونية بشأن تلك الحالات المذكورة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزودي بالبلاغات المقدمة الى النيابة العامة، واذا كانت الاجابة بالنفي يرجى بيان الاسباب.



9 ـ صورة ضوئية من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2021 بتشكيل لجنة تحقيق بشأن عدد من الملاحظات وشبهة مخالفات من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تزويدي بصورة ضوئية من نتيجة التحقيق.



10 ـ ما الاجراء الذي اتخذ حيال نتيجة التحقيق المذكور في البند السابق؟ يرجى تزودي بصورة ضوئية من القرارات والتوجيهات في هذا الصدد، وفي حال عدم اتخاذ اي اجراء يرجى بيان الاسباب.