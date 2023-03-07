هل رصدت الوزارة أو الهيئة تهالك أو تلف أي من الطرق السريعة؟



وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، عن الطرق الرئيسة والسريعة والطرق الداخلية التي تجددت وأجريت لها صيانة، ونص السؤال على ما يلي:



ازدادت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين مستخدمي الطرق الرئيسة والسريعة من تهالك هذه الطرق وكثرة الحفر وسوء تخطيط الطريق، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- بيان بالطرق الرئيسة والسريعة والطرق الداخلية التي تجددت وأجريت لها صيانة منذ واقعة سقوط الأمطار في نهاية 2018 حتى اليوم وذلك وفقا لجدول يتضمن (الطريق السريع/ الرئيس - تاريخ إنجاز التجديد والصيانة).



2- بيان بالشوارع الداخلية التي جددت وأجريت لها صيانة منذ واقعة سقوط الأمطار في نهاية 2018 حتى اليوم وذلك وفقا لجدول يتضمن (المنطقة الداخلية التي تمت صيانة شوارعها - تاريخ إنجاز التجديد والصيانة).



3- ما المعوقات والصعوبات التي تواجه الوزارة أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري في صيانة وتجديد الطرق؟



4- لوحظ أن وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري تتأخر في صيانة وتجديد العديد من الطرق الرئيسية والسريعة والداخلية المتهالكة منذ سنوات عدة، فما السبب في ذلك؟



5- هل لدى الوزارة أو الهيئة جدول زمني محدد لتجديد وصيانة جميع طرق الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بهذه الخطة.



6- هل رصدت الوزارة أو الهيئة تهالك أو تلف أي من الطرق السريعة والرئيسية والداخلية المجددة والتي أجريت لها صيانة بعد واقعة سقوط الأمطار في نهاية 2018؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذا الطريق والشركة التي أجرت أعمال الصيانة والإجراء المتخذ من الوزارة أو الهيئة.