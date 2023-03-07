أسامة أبو السعود



أكدت إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف إن التعزية ليست لها كيفية معينة يجب الالتزام بها، فالتعزية تحصل بأي طريقة تتحقق بها مواساة المصاب، مشيرة الى أن المصافحة عند التعزية مشروعة.



وقالت لجنة الأمور العامة لإدارة الإفتاء بقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالأوقاف ردا على الاستفتاء المقدم من د.فيصل عبدالكريم العوضي ـ مدير إدارة شؤون الجنائز عن مدى جواز السلام والتعزية في صالة العزاء من دون مصافحة، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إن الأصل في السلام أن يكون باللفظ ويكره السلام بإشارة اليد دون تلفظ لمن لا عذر له وإلا فهو مشروع.



وكان قد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى باجتماعها المنعقد الأحد 12 فبراير الماضي الاستفتاء المقدم من ـ مدير إدارة شؤون الجنائز، لطلب فتوى شرعية عن مدى جواز السلام والتعزية في صالة العزاء بدون مصافحة، أي بالسلام إشارة باليد فقط مع التلفظ بالسلام والتعزية من بعد الحاجز وبوجود مسافة فاصلة، حيث كانت هذه العادة متبعة أثناء وجود جائحة كورونا، مع العلم بوجود مطالبات من بعض المعزين باتباع هذه الطريقة.