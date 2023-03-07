بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية غانا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بولا أحمد تينوبو الرئيس المنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة المزيد من التطور والنماء.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان والذي أودى بحياة عدد من عناصر الشرطة وإصابة آخرين، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كل الشرائع والقيم الإنسانية.



سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.