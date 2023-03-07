أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان الكويت ستحتضن اعمال الدورة العادية (16) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب يوم 15 الجاري بمشاركة وزراء الاعلام ومن يقوم مقامهم بالدول الأعضاء.



وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة السفير أحمد خطابي في بيان ان «هذه الاجتماعات تشكل فرصة لمواصلة النقاش حول أنجع الآليات لتفعيل خطة التحرك الاعلامي وتحديث الاستراتيجية الاعلامية العربية المشتركة لمحاربة الارهاب».



وأوضح خطابي ان البنود المدرجة على جدول الاعمال تشمل موضوعات محاربة الارهاب والتطرف والاعلام الالكتروني والتعامل مع كبرى الشركات العالمية العاملة في المجال الرقمي.



واشار في هذا السياق الى مشروع لتشريع عربي استرشادي لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وحماية المستخدمين من التجاوزات الاخلاقية والقانونية للمحتوى غير اللائق وكذلك ادراج مادة التربية الاعلامية في المقررات التعليمية للدول العربية.



ولفت الى انه سيسبق اجتماعات المكتب التنفيذي اجتماع الدورة (98) للجنة الدائمة للاعلام العربي والاجتماع (24) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الاعلام في التصدي لظاهرة الارهاب في 12 مارس الجاري.



ولفت خطابي الى أن اجتماعات اللجنة الدائمة والمكتب التنفيذي ستنكب على بحث جملة من المسائل التنظيمية من بينها جائزة التميز الاعلامي برسم 2023 المخصصة لموضوع الاعلام البيئي تحت شعار (التغير المناخي والمستقبل) والتي ستكون ذات قيمة مالية لأول مرة.



واوضح ان الاجتماعات تندرج في نطاق متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الاعلام العرب خلال الدورة العادية (52) التي انعقدت في سبتمبر 2022 بالقاهرة «بما يضفي على العمل الاعلامي العربي مزيدا من الحيوية والتفاعل الداعم للقضايا العربية على مختلف الأصعدة بدءا بالقضية الفلسطينية المشروعة».