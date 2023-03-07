دعا قنصلنا في مدينة كوانزو الصينية عبدالله التركي الشركات الكويتية ورجال الأعمال، إلى المشاركة في أعمال الدورة الـ 133 من معرض الاستيراد والتصدير الصيني «كانتون» التي تنطلق في كوانزو أبريل المقبل. وقال التركي، في تصريح لـ «كونا»، إن معرض «كانتون» سيقام خلال الفترة من 15 من أبريل حتى 5 من مايو 2023، لافتا إلى أنه يعد أكبر حدث تجاري دولي في الصين والعالم أجمع.



وبين أن المعرض سيقام على ثلاث مراحل وهي: الأولى (من 15 إلى 19 أبريل)، حيث ستعرض الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والإضاءات والآلات ومواد البناء والمنتجات الكيماوية والطاقة، فيما تختص المرحلة الثانية (من 23 إلى 27 أبريل) بعرض السلع الاستهلاكية اليومية والهدايا والديكورات المنزلية. وذكر التركي أن المرحلة الثالثة (من 1 - 5 مايو) ستعرض خلالها المنسوجات والملابس والأحذية والأمتعة ومنتجات الترفيه والأدوية والرعاية الصحية والأطعمة.