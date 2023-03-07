بعـــث سمـــو نائـــب الأميــر وولي العهـد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بولا أحمد تينوبو الرئيس المنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد.



كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان والذي أودى بحياة عدد من عناصر الشرطة وإصابة آخرين، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.