اتفاقية التدريب وفرت لميزانية جامعة الكويت 12 مليون دينار سنوياً وأفضل تأهيل



ثامر السليم



أكد مدير مركز التربية العملية في كلية التربية بجامعة الكويت د.فهد الشمري ان الكلية وقعت اتفاقية مع وزارة التربية خلال جائحة كورونا، وذلك عقب رفضها استقبال طلبة التربية العملية بحجة عدم وجود اتفاقية ملزمة بتدريب الطلبة، فقام المركز بإعداد اتفاقية تشمل العديد من الأمور الخاصة بتدريب طلبة التربية العملية.



وقال الشمري في لقاء مع «الأنباء» ان جامعة الكويت تعهدت في الاتفاقية بصرف مكافآت التدريب وعدم تأخرها، لافتا الى ان الاتفاقية وفرت لميزانية جامعة الكويت ما يقارب 12 مليون دينار سنويا وحصلت على أفضل تدريب لطلبتها من أهل الاختصاص.



ولفت الى ان كلية التربية تمد وزارة التربية بحوالي 1300 إلى 1400 معلم سنويا وذلك حسب عدد الطلبة المقبولين سنويا في الكلية، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، حدثنا عن الاتفاقية التي وقعها مركز التربية العملية في كلية التربية بجامعة الكويت مع وزارة التربية؟



٭ أتت فكرة الاتفاقية بين الجامعة ووزارة التريبة أثناء جائحة كورونا، حيث رفضت الوزارة استقبال طلبة التربية العملية بحجة عدم وجود اتفاقية ملزمة بتدريبهم، فقام المركز بإعداد اتفاقية تشمل عدة أمور تخص تدريب طلبة التربية العملية وعمل الدراسات الميدانية في مدارس الوزارة وبنود تخص تسهيل عمل الباحث من جامعة الكويت سواء لطالب الدراسات العليا أو عضو هيئة التدريس.



كما ألزمت الاتفاقية الوزارة باستقبال طلبة التربية العملية في جميع بيئات التعلم سواء الحضوري أو عن بعد أو المدمج، وتعهدت الجامعة في الاتفاقية بصرف مكافآت التدريب وعدم تأخرها، ووفرت الاتفاقية ما يقارب 12 مليون دينار سنويا لميزانية جامعة الكويت، وحصلت على أفضل تدريب لطلبتها من أهل الاختصاص في وزارة التربية، بعكس المؤسسات التعليمية الأخرى والتي تلزم بدفع هذا المبلغ نظير تدريب طلبتها في الوزارة.



ما أبرز المعوقات التي واجهتكم خلال توقيع الاتفاقية؟



٭ تم عرض الاتفاقية على الجهات القانونية والإدارية والمالية وعمادة القبول والتسجيل وتم تحصينها قانونيا وإداريا وماليا، ومن ثم عرضها على وزير التربية ووكلاء الوزارة كل في تخصصه وأخذ بعض الملاحظات والاتفاق عليها بصورة نهائية بين مدير جامعة الكويت ووكيل وزارة التربية، وطبقت اتفاقية التعاون المشترك فعليا في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021-2022.



واجهت كلية التربية مشكلة كبيرة في السابق من إحلال طلبة التربية العملية في مدارس وزارة التربية، كيف تم علاج هذا الامر؟



٭ عمل مركز التربية العملية على تلافي مشاكل توزيع الطلبة على المدارس، حيث قام بفتح التسجيل المبكر لمقرر التربية العملية قبل بداية الفصل بثلاثة أشهر، فتم أخذ بيانات الطلبة وعناوين السكن الخاصة بهم وكتابة تعهد خطي بالالتزام بجميع شروط وزارة التربية، ومن ثم توزيع الطلبة المستوفين لشروط التسجيل على المدارس بالتعاون مع لجنة وزارة التربية.



كما تقوم الوزارة بترشيح المدارس المؤهلة لتدريب طلبة التربية العملية ومن أهم بنود اختيار المدارس وجود رئيس قسم المادة العلمية من ذوي الخبرة وكذلك الموجه الخاص من المشهود لهم بالكفاءة، وأيضا يكون عدد طلبة المدرسة معيار مهم لاختيارها.



كم عدد الطلبة والطالبات الذين قام مركز التربية العملية في كلية التربية بتأهيلهم؟



٭ عدد الطلبة المتدربين في الفصل الأول يتراوح بين 500 و600 طالب، بينما في الفصل الثاني يزيد إلى 800 أحيانا وذلك لان الطالب المتوقع تخرجه في الفصل الصيفي يستطيع ان يلتحق بالتدريب العملي في الوزارة لأنه في الفصل الصيفي لا يوجد تدريب ميداني.



كم تلبي كلية التربية من احتياجات وزارة التربية سنويا؟



٭ كلية التربية تمد الوزارة بحدود 1300 إلى 1400 معلم سنويا وذلك حسب عدد الطلبة الذين يقبلون في كلية التربية فالعلاقة طردية إذا زاد عدد المستجدين سيزيد عدد طلبة التربية العملية.



هل هناك متابعة واشراف على طلبة التدريب الميداني وما الآلية؟



٭ رأت جامعة الكويت ممثلة في كلية التربية أن يكون طاقم التدريب والتقييم للطلبة من أهل الميدان والخبرة بوزارة التربية، علاوة على أن الطالب الخريج سيلتحق بمدارس الوزارة، فمن الأفضل أن يتدرب على أيدي منتسبيها.



ما تخصصات مقرر التربية العملية التي يتم توزيع الطلبة عليها؟



٭ التخصصات التى يشملها التدريب هي جميع المواد الأساسية في كل المراحل مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية والعلوم والفيزياء والأحياء والرياضيات والكيمياء وكذلك رياض الأطفال.



ماذا عن تعاونكم مع وزارة التربية وهل لمستم تجاوب المسؤولين معكم؟



٭ يقوم المركز بالتنسيق والإشراف على طلبة التربية وزيارتهم للمدارس وحل مشاكلهم، وعمل اللقاءات التنويرية والرد على استفسارات الطلبة من خلال الموقع الرسمي للمركز في «تيمز» و«تويتر» و«واتساب» المركز والإيميل، كما يقوم المركز بإعداد كشوف المكافآت الميدانية للطلبة المستحقين وكشوف المكافآت الخاصة بمدربي وزارة التربية المشرفين على الطلبة ولله الحمد، والاتفاقية ساعدت على سرعة صرف المستحقات المالية.