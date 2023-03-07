أعلنت المتحدث الرسمي لبنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي عن إطلاق البنك حملة إعلانية بعنوان «بس خطت قلم» بهدف الترويج عن خدمات البنك الإلكترونية وأنه لا حاجة لزيارة المواطن لأي من فروع البنك للتقديم على خدمات البنك وذلك توفيرا للجهد والعناء على المواطن، ويحتاج المواطن لزيارة البنــــك لمرة واحــــدة فقط للتوقيـــع على عقد القرض.



وأكدت الخشتي أنه استمرارا للميكنة والرقمنة لخدمات البنك التي عمل عليها البنك منذ سنوات يطلق البنك خدماته من خلال 3 قنوات إلكترونية وهي البوابة الإلكترونية للبنك kcb.gov.kw والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك وتطبيق سهل بهدف التسهيل والتيسيـــر على المواطنـــين.



وأكدت الخشتي أن الهدف الرئيسي من ميكنة ورقمنة خدمات البنك هو تسهيل وتبسيط الإجراءات واختصار وتقليص الدورة المستندية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من عناء مراجعة الجهات ذات الصلة بالبنك تأكيدا وتعزيزا لاستراتيجية البنك التي تسعى لاكتساب ثقة المتعاملين وتوفير خدمة متميزة في كل مرة ومن أول مرة.