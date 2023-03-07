أجرى لولو هايبر ماركت، متجر التجزئة الرائد في المنطقة، استشارة طبيب مجانية لعملائه كجزء من يوم الطبيب الوطني بالكويت.



أقيمت حملة الاستشارات المجانية في 4 مارس في منفذ الضجيج في الهايبر ماركت. تم إجراء الاستشارة عبر عدة عوامل صحية، مع أطباء متخصصين في أكثر من سبعة أقسام مشاركة في الحملة. كانت الاستشارة المجانية جزءا من قرار المسؤولية الاجتماعية للشركات في الهايبر ماركت والذي يهدف إلى إفادة عملائها في مختلف الجوانب.



نظرا لأن زوار لولو هايبر ماركت أتيحت لهم الفرصة لمناقشة مخاوفهم الصحية وتلقي المشورة الطبية وفحص العلامات الحيوية الخاصة بهم. لاقت هذه الفعالية استحسان المجتمع، حيث استفاد مئات العملاء من فرصة التشاور مع المهنيين الطبيين.



يعرب الهايبر ماركت عن امتنانه لمنتدى الأطباء الهندي الذي دعم هذه القضية من خلال توفير أطبائهم المؤهلين تأهيلا عاليا، الذين تطوعوا بوقتهم وخبراتهم للمبادرة، من خلال تقديم رؤى قيمة حول كيفية الحفاظ على نمط حياة صحي للعملاء ومنع الأمراض الشائعة. تم تقديم الاستشارات بشكل رئيسي من قبل أطباء القلب وأمراض النساء والأطباء العامين وأطباء الأمراض الجلدية واختصاصي العدوى.



لطالما التزمت شركة لولو هايبر ماركت بتعزيز الحياة الصحية بين عملائها، وهذه المبادرة هي مجرد واحدة من الطرق العديدة التي تعمل بها الشركة لتحقيق هذا الهدف.