

أبرمت مجموعة Ooredoo اتفاقية تعاون مع شركة هواوي لتوفير خدمات التكنولوجيا المالية في جميع الأسواق التي تعمل فيها المجموعة، باستخدام منصة التكنولوجيا المالية عبر الجوال من هواوي.



وتحظى مجموعة Ooredoo بموقع قوي في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر بحصة سوقية قدرها 35% من إجمالي قيمة المعاملات المالية التي تتم عبر الجوال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لدراسة الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) للعام 2022.



وبموجب الاتفاقية الجديدة، تتولى مجموعة Ooredoo تقديم خدمات التكنولوجيا المالية الأحدث على الإطلاق لعملائها من الأفراد والشركات في جميع أسواقها باستخدام منصة هواوي.



وجرى توقيع اتفاقية التعاون خلال المؤتمر العالمي للجوال 2023، الحدث الأكبر والأكثر تأثيرا في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، الذي انعقد خلال الفترة بين 27 فبراير و2 مارس 2023 في مدينة برشلونة الإسبانية.



وبهذه المناسبة، قال عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: تعتمد الركيزة الأساسية لإستراتيجيتنا على تطوير أعمالنا الأساسية، وهذا يشمل تحديد مجالات استخدام جديدة واكتشاف أعمال جديدة محاذية لمجال عملنا الأساسي مثل التكنولوجيا المالية. إذ رسخت Ooredoo عملياتها بنجاح في هذا المجال ضمن سوقنا المحلي في قطر. وخطتنا للعام 2023 تكمن في توسيع نطاق خدماتنا المالية لتتوفر في الأسواق الأخرى التي نعمل فيها، ما يمكننا من تبسيط المعاملات المالية اليومية وجعل الخدمات المالية في متناول الجميع. وتأتي الشراكة الجديدة مع هواوي لتدعم بقوة جهودنا في هذا المجال.



وتوفر التكنولوجيا المالية للعملاء من الأفراد والشركات من جميع أنحاء العالم القدرة على الوصول بشكل متزايد إلى منظومة كبيرة من الخدمات المالية بأسعار تنافسية مميزة، ابتداء من خدمات التحويلات ووصولا إلى القروض الصغيرة أو خدمات التأمين. وتشير أحدث إحصائيات الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول إلى أن المعاملات المالية عبر الجوال ـ باعتبارها جزءا أساسيا من التكنولوجيا المالية ـ قد وصلت قيمتها عتبة التريليون دولار على مستوى العالم، وأصبحت بشكل متزايد جزءا لا يتجزأ من الاقتصادات المحلية. واستنادا إلى الدراسة ذاتها، تمتلك مجموعة Ooredoo حصة سوقية قدرها حوالي 35% من قيمة معاملات المالية عبر الجوال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستواصل المجموعة تطوير أعمالها في المنطقة من خلال اتفاقية الشراكة الجديدة هذه.



من جانبه، قال لي بينغ، رئيس مجموعة BG Carrier لدى شركة هواوي: تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة إلى الأمام من أجل تعزيز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع Ooredoo. وهواوي ملتزمة بتوفير تكنولوجيا رائدة على مستوى القطاع لضمان إنجاز هذا المشروع ومساعدة Ooredoo على تحقيق النجاح في أعمالها.