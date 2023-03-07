

أعلن اتحاد مصارف الكويت عن مشاركة الاتحاد كشريك استراتيجي في مؤتمر «الكويت: نحو اقتصاد رقمي» الذي تنظمه مجموعة ذا بزنس يير (The Business Year) العالمية المتخصصة بالأخبار والأبحاث الاقتصادية، بالشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA)، وذلك يوم غد الأربعاء الموافق 8 مارس في فندق فور سيزون بالعاصمة الكويت.



وأوضحت شيخة العيسى مدير العلاقات العامة والتواصل المؤسسي أن المؤتمر يهدف إلى استعراض ومناقشة المجالات الرئيسية للاقتصاد الكويتي كالتحول الرقمي، والممارسات والتطورات المتعلقة بالاستدامة ودور قطاع ريادة الأعمال، وستعقد حلقة نقاشية تتناول التكنولوجيا المالية (Fintech) ومستقبل التمويل، وأخرى لمناقشة الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لنمو الكويت.



وسيشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاعين العام والخاص ونخبة من المسؤولين والقياديين والمبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال من شتى قطاعات الاقتصاد المتمثلة في التكنولوجيا المالية، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمناقشة الفرص المشتركة المتعلقة بالتطورات في مجال التحول الرقمي، وذلك من خلال عدد من حلقات النقاش التي يتضمنها المؤتمر. سيتيح المؤتمر الفرصة للمشاركين لبحث أبرز الموضوعات ذات الصلة، وتسليط الضوء على مكانة الاقتصاد الكويتي في مجتمع الأعمال العالمي، بما يتماشى مع رؤية الكويت ومكانتها المرموقة على خريطة المراكز المالية والاقتصادية.



ومن بين المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد الصباح، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح، والرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف ورئيس الخزانة والمؤسسات المالية للمجموعة في بيت التمويل الكويتي عبدالوهاب عيسى الرشود، متناولين الأدوات والاستراتيجيات المعمول بها في خطط تنمية الاقتصاد المحلي والتحول الرقمي في القطاع المصرفي.