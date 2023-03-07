



يحرص بنك الكويت الوطني باستمرار على إثراء التجربة المصرفية لعملائه بتوفير أفضل العروض الحصرية والمميزة. وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن توفير تجربة غداء حصرية ومميزة بمطعم Ava في Waldorf Astoria الكويت بالأفنيوز، والتي يمكن لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة الاستفادة منها.



للحصول على العرض يتعين على عملاء الوطني إظهار بطاقات السحب الآلي الخاصة بهم عند الوصول إلى المطعم، بالإضافة إلى الدفع باستخدام بطاقاتهم الائتمانية المؤهلة.



ويشمل العرض قائمة خاصة لعملاء بنك الكويت الوطني من أطعمة Ava الفريدة والمميزة وبسعر مميز خاص بهم.



وبهذه المناسبة، قال مدير تسويق شرائح العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية إبراهيم العبدالله: «نعمل دائما على توفير أفضل المنتجات والعروض التي تناسب تطلعات عملائنا من مختلف الشرائح والتي تساهم في منحهم تجربة مصرفية استثنائية».



وأضاف العبدالله: «نتواصل باستمرار مع عملائنا للوقوف على احتياجاتهم ونحرص على توفير العروض الحصرية والخدمات التي تساهم في تلبية تلك الاحتياجات وتمنحهم تجربة مصرفية أكثر رفاهية».



وأكد العبدالله التزام الوطني بتحقيق مزيد من الرفاهية التي تناسب نمط حياة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة، من خلال العلاقات الوثيقة التي تربط البنك بكبرى المؤسسات الرائدة بكافة القطاعات.



ويقدم بنك الكويت الوطني مجموعة من الخدمات المصرفية الاستثنائية لعملاء الخدمات المصرفية المميزة ومنها الحصول على مدير علاقات عملاء متخصص، وكذلك أفضل البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى حلول استثمارية متنوعة مثل خدمة «سمارت ويلث»، والخدمات المصرفية الدولية بفضل شبكة الوطني المنتشرة حول العالم، وخدمات الكونسيرج الممتازة، والخدمة المصرفية المنزلية من الوطني التي تتضمن توصيل الأموال للعملاء أينما كانوا. كما يعد بنك الكويت الوطني البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم الخدمات المصرفية للعائلة الممتازة.



وتعد بطاقات الوطني الائتمانية الحل الأمثل لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العديد من المزايا ومنها برنامج مايلز الوطني وبرنامج مكافآت الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات وخدمة تمديد فترة الضمان وفرصة الدخول في سحوبات الوطني المتعددة.