

من باب التوعية ونشر ثقافة المنافسة شارك جهاز حماية المنافسة في المعرض المصاحب لمؤتمر الكويت للتنوع والشمولية، بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال إدارة الأعمال والموارد البشرية، والمقام برعاية منظمة معهد تشارترد للأفراد والتنمية، والتي تعتبر أكبر هيئة إدارية في أوروبا حيث تعمل على تطوير الأشخاص في مجال إدارة الموارد البشرية على مستوى العالم، وتدعم أداء العمل والحياة العملية الأفضل.



وقد كانت مشاركة الجهاز من خلال جناح خاص وتوزيع منشورات تثقيفية عن دور الجهاز والرد على الاستفسارات المتداولة لتحقيق بيئة تنافسية قائمة على أسواق عادلة.