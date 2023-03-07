

في خطوة استراتيجية جديدة ضمن خططها التوسعية، أعلنت شركة المطوع والقاضي وكيل جي ايه سي، بايك، دي اف ام، عن افتتاح معرض للسيارات، ومركز خدمة جديد في منطقة الأحمدي دوار مصطفى كرم، وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عمر سليمان القاضي ان الهدف من وراء إنشاء هذا الفرع هو الحرص الشامل على خدمة عملاء الشركة في المنطقة العاشرة ومحافظة الأحمدي، وتقديم أعلى مستوى الخدمة ومعايير الجودة.



من جانبه، قال المدير العام أحمد أبو الهدى، إن شركة المطوع والقاضي تبذل جهودها للارتقاء بتجربة العملاء عبر تقديم خدمات أكثر تميزا، واليوم نفخر بافتتاح الفرع الرابع بالأحمدي، في خطوة تعكس طموح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها بالتوسع.



معرض الأحمدي هو المكان الذي تلتقي فيه الجودة مع الأسعار المعقولة، حيث يقدم معرض المطوع والقاضي الأحمدي أفضل سيارات الركاب في فئتها، وسيارات الدفع الرباعي متوسطة وكبيرة الحجم، وسيارات الأداء الرياضي، تحت سقف واحد، وصممت سيارات المطوع والقاضي بشغف، وهي تحمل تقنية فائقة، وميزات أمان عالية الجودة، ووفرة من الوظائف الإضافية للراحة ‏والرخاء والترفيه.



وتحفيزا للعملاء المحتملين، يحصل كل شخص يشتري سيارة من جي ايه سي على كفالة لمدة 7 سنوات، وهي خطوة تؤكد الثقة الكبيرة لدى جي ايه سي وشريكها في الكويت شركة المطوع والقاضي للسيارات بمتانة منتجاتها. ويحصل العملاء الجدد أيضا على خدمة الصيانة المجانية لمدة 3 سنوات.



ويستقبل المعرض عملاءه من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا حتى 8:30 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3:30 ظهرا حتى 8:30 مساء



مركز خدمة بأعلى المقاييس العالمية



كذلك أعلنت شركة المطوع والقاضي عن افتتاح مركز صيانة جديد متطور في منطقة الأحمدي، والذي يقدم خدمات الصيانة المميزة وبإشراف أفضل الخبراء والفنيين.



وأضاف القاضي: نعمل باستمرار على تطوير أحدث تقنيات الخدمة تماشيا مع توقعات عملائنا، وإنشاء هذا المركز الجديد يعتبر تطورا مهما جدا سيمكننا من تحسين صيانتنا وتوسيع مجالات ومستويات الخدمة التي نوفرها، ومن هنا سيتمتع عملاؤنا بصيانة سياراتهم وفقا لأعلى المقاييس العالمية بأقل وقت ممكن وبسعر منافس جدا.



وتحظى شركة المطوع والقاضي باهتمام كبير من قبل العملاء لتقديمها قطع غيار واكسسوارات مضمونة الجودة وبأسعار مميزة بهدف المحافظة على ولاء عملائها.



ويفتح مركز الصيانة الجديد أبوابه من السبت إلى الخميس، من الساعة 7:30 صباحا حتى 4:30 مساء.



وارتبط اسم المطوع والقاضي للسيارات منذ عام 1958 في تجارة السيارات في السوق المحلي وتقديم خدمات موثوقة لما بعد البيع. وتأمين أفضل المنتجات في مجال السيارات، وأجود الخدمات بقيمة تفوق تصورات العملاء، فكان عملاؤها والعاملون والمجتمع شركاء في النجاح.



للعملاء الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول سيارات المطوع والقاضي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.mutawaalkazi.com، أو أحد معارضنا بالري على الدائري الرابع والشويخ مجمع التلال.