

أعـلـنـت «جـايـاسـوم» (Jayasom)، المشغل الرائد للمنتجعات الصحية في الوجهات السياحية، عزمها توفير عروض صحية متكاملة لمختلف الأعمار في «أمالا»، إحدى الوجهات السياحية الأكثر طموحا في العالم والتي تطورها شركة «البحر الأحمر الدولية».

ويقع المنتجع الصحي الجديد «جاياسوم-أمالا» ضمن مشروع «تريبل باي»، وسيضم 177 غرفة فندقية. وسيوفر المنتجع خدمات صحية عائلية، بالإضافة إلى مرافق مخصصة للبالغين، ووحدات سكنية متاحة للتملك.

وصممت تجارب المنتجع ومرافقه لتمنح الضيوف خدمات تمكنهم من تجديد أنفسهم، عبر أكثر من 8600 متر مربع لخدمات السبا والصحة واللياقة البدنية والاستجمام، تستكملها باقة واسعة من المأكولات الشهية عبر 8 متاجر ومنطقة مخصصة للبيع بالتجزئة.



وبهذه المناسبة، قالت كارين كامبل الرئيس التنفيذي لمنتجع «جاياسوم» الصحي: يسرنا الإعلان عن افتتاح أول مراكزنا الرائدة في هذه الوجهة المميزة، حيث نتطلع إلى تقديم نهجنا الصحي المتكامل مع زوار أمالا والمقيمين فيه.

ولأن المحافظة على الصحة تلعب دورا جوهريا في توجهات المسافرين اليوم، يسعدنا أن نكون في طليعة المساهمين بتطوير مشروع «أمالا» الطموح بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية. وسنسهم معا في إرساء معايير جديدة لقطاع السفر الصحي العالمي والارتقاء به إلى مستوى غير مسبوق.



ويتبنى المنتجع الصحي نهجا شاملا يولي اهتماما بالغا باحتياجات كل ضيف، إذ يوفر خدمات إقامة مخصصة تجمع بين الممارسات الغربية المبنية على أسس علمية، والعلاجات الشاملة، والخبرات المحلية.

ويحظى الضيوف بتجارب علاجية مفعمة بالراحة يديرها فريق خبراء يضم معالجين وموظفين متمرسين، منهم متخصصون معتمدون طبيا.

وباستخدام مجموعة واسعة من العلاجات، تغطي تجارب المنتجع المختارة بعناية خدمات الصحة الشاملة واللياقة البدنية والعلاج الطبيعي والتغذية والسبا والعناية بالجمال.



وسيضاف إلى هذا تقديم أدوات تشخيصية متطورة تشخص السبب الحقيقي للمشكلات الصحية. وتترافق جميع البرامج بجوانب التغذية والتعليم بشأن الاستهلاك الواعي، بدءا من البرامج القائمة على الحركة والنشاط والمكرسة لتعزيز القوة والمرونة، وصولا إلى الإجراءات التجميلية بالحد الأدنى من التدخل الجراحي باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة لدى إدارة الغذاء والدواء الأميركية.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر الدولية»، جون باغانو: يوفر «جاياسوم» ملاذا شاملا وسط الأجواء الطبيعية المذهلة لساحل البحر الأحمر.

ونسعى إلى تسليط الضوء على روعة هذه الوجهة الفريدة مع التركيز على الرحلة التحولية للضيوف عبر مرافق عالمية المستوى. وتشكل هذه الشراكة خطوة أخرى بالغة الأهمية لتنمية محفظة علاماتنا التجارية الفاخرة في «أمالا»، والترحيب بأول ضيوفنا العام المقبل.

وتتمحور عروضنا بمجملها حول عامل الابتكار، حيث نقدم علاجات تستند إلى الأبحاث والتكنولوجيا في الوقت الفعلي لتوفير مستوى جديد من الرحلات العلاجية السلسة والمخصصة.