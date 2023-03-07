

في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر فبراير الماضي، وهم:



دلال خالد حمد الرجيب، بهاء محمود الشريف، خالده جعفر عبدالرحيم، مريم سالم عبدالله نجم (قاصر)، نواف أحمد حسين آرتي، زمزم حميدان مرزوق محمد، أحمد عبدالله سرحان عبدالله، أمل عبدالله عكاري، سالم محمود محسن، صباح زايد عبيد شاهير.



يذكر أن 31 مارس الجاري الفرصة الأخيرة للإيداع والمشاركة في سحب مليونير الدانة نصف السنوي من بنك الخليج، والذي يقام في تاريخ 13 يوليو 2023 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة إرنست أند يونغ، وتبلغ جائزته مليون دينار.

ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.