

طورت هواوي هاتفها المميز من طراز Mate50 Pro، والذي يعد أحدث إصدارات العلامة من سلسلة Mate، لتقدم تحفة إبداعية تحمل جميع المزايا التي يحلم بها عشاق التكنولوجيا، من جمال التصميم وتميز نظام الكاميرا المترافق مع جودة الأداء إلى شمولية التجربة التي يحظى بها العملاء وسهولة الاستخدام.



وجاء تقديم هذا الابتكار كنموذج مثالي عن الهواتف الذكية الرائدة تكنولوجيا، حيث تم تزويده بأفضل كاميرا تعمل بتقنية XMAGE مع فتحة عدسة فائقة الاتساع، إضافة إلى تفرده بتصميم Space Ring عالي التناسق وأداء يعكس مفهوم الجهاز الفائق بفضل واجهة المستخدم EMUI 13.



ويأتي الهاتف مع بطارية رفيعة بسعة 4700 ملي أمبير/ ساعة، وشاحن سلكي فائق السرعة SuperCharge باستطاعة 66 واط، إضافة إلى شاحن لاسلكي فائق السرعة SuperCharge باستطاعة 50 واط، ليحقق التوازن بين عمر البطارية وميزة الشحن السريع وسهولة الحمل. بينما يتم تفعيل وضع الطوارئ للبطارية المنخفضة عندما ينخفض مستوى الشحن إلى 1%، حيث تمكن ميزة الدعم الذكي SuperEnergy الهاتف من العمل حتى 3 ساعات في وضع الاستعداد، أو إجراء مكالمات لمدة 12 دقيقة.