

المشي 500 خطوة



توصلت دراسة إلى أن المشي 500 خطوة إضافية يوميا في السبعينيات من العمر يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية. ووجد الباحثون أن أولئك الذين يسيرون ربع ميل إضافي كل يوم قللوا من فرص إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14%.



ويقول الباحثون إن النتائج تشير إلى أن تحديد «أهداف قابلة للتحقيق» على أجهزة تتبع اللياقة البدنية يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة جيدة في سن الشيخوخة. وقال الباحثون إن معظم الدراسات ركزت على البالغين في بداية العمر وحتى منتصف العمر مع أهداف يومية تبلغ 10000 خطوة أو أكثر، قد لا تكون قابلة للتحقيق لدى الأفراد الأكبر سنا.



وبحسب النتائج التي تم تقديمها في مؤتمر جمعية القلب الأميركية، فإن كل 500 خطوة إضافية يتم اتخاذها يوميا كانت مرتبطة بشكل متزايد بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14%. وقالت إي دولي، الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة بجامعة ألاباما، التي قادت الدراسة: «من المهم الحفاظ على النشاط البدني مع تقدمنا في العمر، ومع ذلك، يجب أيضا تحقيق أهداف الخطوات اليومية. لقد فوجئنا بأن كل ربع ميل إضافي، أو 500 خطوة، من المشي كان له مثل هذه الفائدة القوية لصحة القلب».



وأضافت: «في حين أننا لا نريد التقليل من أهمية النشاط البدني عالي الكثافة، فإن تشجيع الزيادات الصغيرة في عدد الخطوات اليومية له أيضا فوائد كبيرة في القلب والأوعية الدموية. وإذا كنت بالغا يزيد عمرك على 70 عاما، فابدأ بمحاولة الحصول على 500 خطوة إضافية يوميا».



المصدر: «ديلي ميل»