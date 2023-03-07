

هل صحيح أن مسحوق البصل لديه قدرة مدهشة على حرق الدهون الحشوية؟



من المعروف أن الدهون الحشوية يمكن أن تؤدي إلى تمهيد الطريق لمشاكل صحية خطيرة، تتراوح من أمراض القلب إلى مرض السكري.

ومن المعروف أيضا أنه يصعب التخلص من الدهون الحشوية كونها مخبأة في أعماق البطن وحول الأعضاء الحيوية في الجسم. ولكن، لحسن الحظ، يمكن أن تكون بعض التعديلات الغذائية البسيطة فعالة في استهداف دهون البطن العنيدة هذه.



وتشير الأبحاث إلى فعالية توابل شائعة في التأثير بشكل إيجابي على تكوين وزن الجسم في غضون أسابيع.

وفي حين أن التوابل تقدم نكهة رائعة للأطعمة، إلا أنها يمكن أن تكون قوية أيضا في ما يتعلق بالفوائد الصحية. ووفقا لبحث نشر في مجلة Nutrients، فإن مسحوق البصل هو أحد تلك التوابل الفعالة.



وفي الواقع، وجد فريق البحث أن المسحوق كان قادرا على تقليل مستويات الدهون الحشوية لدى بعض المشاركين في غضون «أسابيع»، ويرجع السبب وراء قوة هذا المكون الشائع - مادة الكويرسيتين Quercetin.

والكيريسيتين هو صبغة نباتية توجد في أمثال البصل ومليئة بالأنشطة البيولوجية المثيرة للاهتمام. ومع وضع هذا في الاعتبار، قرر الباحثون التحقيق في الآثار المحتملة لمكافحة السمنة عن طريق الكويرسيتين في مسحوق البصل.



والنتائج مثيرة للاهتمام لأن الدهون الحشوية «مرتبطة ارتباطا مباشرا» بمستويات منخفضة من الكوليسترول «الجيد»، وفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

وأضاف الباحثون: «تشير النتائج إلى أن البصل الغني بالكويرسيتين قد يكون مفيدا للوقاية من السمنة وتحسين وظائف الكبد».



ورغم ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الكيرسيتين لا يقدم فوائد واعدة فقط عندما يتعلق الأمر بالدهون الحشوية، حيث إنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ما قد يساعد في تقليل التورم، وقتل الخلايا السرطانية، والتحكم في نسبة السكر في الدم، وأيضا الوقاية من أمراض القلب. وتشير بعض الدراسات إلى أن الكويرسيتين يمكن أن يمنع انتشار مجموعة واسعة من السرطانات.



المصدر: إكسبريس