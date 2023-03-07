

سعود عبدالعزيز



تمكن رجال مركزي إطفاء كبد والاستقلال من السيطرة على حريق اندلع في خزان داخل مصنع للأسفلت بـ«كبد»، حيث تم إخماد ألسنة اللهب دون وقوع اصابات تذكر.

من جهة أخرى، استطاع رجال الإطفاء صباح أمس السيطرة على حريق اندلع في مبنى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بكلية العلوم الصحية في منطقة الشويخ، واندلع الحريق في وحدة تكييف وتسبب في تفليات بأحد الفصول.

وكان بلاغ قد ورد لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع حريق في مبنى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي إطفاء الشويخ الصناعي والصليبخات الى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في وحدة التكييف الخاصة بفصل دراسي وتعرض الفصل لتلفيات، وتم إخلاء المكان والسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات تذكر.