

عبدالله قنيص



تسبب انشطار مركبة نوع وانيت الى جزأين بفعل الاصطدام بعمود انارة الى تصادم جماعي لمركبات وصابة شخص على طريق الملك فهد.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن بلاغ ورد إلى إدارة العمليات المركزية مساء امس الاول يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الملك فهد.



وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركز إطفاء مشرف إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرقة تبين أنه حادث تصادم مركبة (وانيت) بعمود الانارة مما ادى الى انقسام المركبة الى جزأين وسقوط الجزء الخلفي من المركبة على الطريق وتسبب ذلك في تصادم عدد من المركبات ببعض، واسفر الحادث عن اصابة شخص وتم تسليم الموقع للجهات المعنية.