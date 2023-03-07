

منصور السلطان



تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية من ضبط شخصين غير كويتيين وبحوزتهما 2 كيلو من مادة الحشيش المخدرة و50 غراما من مادة الشبو المخدرة و200 حبة كبتاغون ومبلغ مالي متحصلات البيع وأسلحة نارية من نوع مسدس وكلاشنكوف وذخيرة خلال مداهمة مسكنهما في منطقة تيماء.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ«الأنباء» أن معلومات سرية وردت للادارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن شخصا يتاجر بالمواد المخدرة في محافظة الجهراء، وانه يحمل دائما معه سلاحا ناريا، وعلية تم تكليف رجال إدارة المكافحة المحلية الذين وخلال 48 ساعة استطاعوا جمع معلومات تفيد بأن مروج المخدرات الأول يدعى «ع.ا» غير كويتي يبلغ من العمر 28 عاما عاطل عن العمل يمارس مهنة بيع المخدرات على المتعاطين، بالإضافة الى ان لديه شريكا آخر يدعى «م. ا» غير كويتي يبلغ من العمر 26 عاما عاطل عن العمل.